Суд у Хорватії вирішив передати Україні унікальну яхту Медведчука. Її оцінюють у €200 мільйонів

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Окружний суд у хорватському місті Спліт ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance, яка є власністю колишнього українського депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомила голова Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) України Олена Дума.

За її словами, хорватська сторона вказала, що для передачі судна немає правових перешкод.

Агентство також отримало згоду на повторний огляд яхти.

«Після проведення оцінки заарештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації заарештованих активів, які перебувають за кордоном», — додала Дума.

Після повномасштабного російського вторгнення Медведчук потрапив під міжнародні санкції, а його яхту заарештували в хорватському порту Рієка в березні 2022 року. Вартість яхти оцінюють приблизно у $200 мільйонів.