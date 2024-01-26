Виплати внутрішнім переселенцям продовжать до 1 березня. Потім допомогу отримуватимуть не всі

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів Україні ухвалив рішення автоматично продовжити виплати всім українським внутрішнім переселенцям до 1 березня 2024 року. Але після цього допомогу отримуватимуть не всі ВПО.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За словами премʼєра, з 1 березня запрацюють нові правила допомоги внутрішнім переселенцям. Виплати продовжать ще на шість місяців для:

внутрішньо переміщених пенсіонерів;

людей з інвалідністю І чи ІІ групи;

для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших вразливих категорій.

Загалом держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішніх переселенців.

Деталі пізніше розкажуть у Міністерстві соціальної політики.