У Харкові цьогоріч запрацює нова система оповіщення про повітряну тривогу. Що змінять
- Автор:
- Олександра Амру
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Депутати Харківської міської ради ухвалили рішення про створення нової диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Диференційована система оповіщення дозволятиме сирені лунати лише в разі небезпеки для конкретного міста, а не коли загроза над усією областю. За словами мера, це полегшить роботу всім службам і дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.
Проєкт втілюватимуть у рамках створення Єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого фінансуватимуть міжнародні партнери, зазначив Терехов.