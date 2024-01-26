Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль «вжити заходів» для запобігання геноциду, але не вимагає припинити бої в секторі Гази

Новини

Міжнародний суд ООН виніс перші постанови за позовом ПАР проти Ізраїлю щодо можливого геноциду в секторі Гази. Суд зобовʼязав Ізраїль вжити низку тимчасових заходів для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої в межах військової операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel і Al Jazeera, посилаючись на засідання Міжнародного суду в Гаазі.

Суд заявив, що має юрисдикцію виносити рішення в цій справі, тож зобовʼязав Ізраїль негайно «вжити заходів» про недопущення геноциду палестинського населення в секторі Гази.

Країна має не допускати закликів до геноциду, а ще не знищувати докази вчинення можливих злочинів у Газі. Також Ізраїль зобовʼязують сприяти поліпшенню гуманітарної ситуації в секторі Гази, тобто забезпечити доступ палестинців до базових умов і гуманітарної допомоги. Від Ізраїлю також вимагають ідентифікувати і притягати до відповідальності тих, хто, ймовірно, скоює злочини проти палестинців.

Окремо суд вимагає негайного звільнення заручників, яких утримує ХАМАС та інші збройні угруповання в секторі Гази.

Ізраїль має відзвітувати про вжиті заходи перед судом через місяць.

Постанова суду зосереджена не на основному звинуваченні у справі — чи мав місце геноцид, а на терміновому втручанні. Проти військової операції суд не виступив. Фактично Ізраїль зобовʼязали мінімізувати загибель цивільних і руйнування.

Південно-Африканська Республіка продовжить діяти в межах глобальних інституцій для захисту прав палестинців у Газі.

Що передувало

29 грудня 2023 року Південно-Африканська Республіка звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб визнати, що Ізраїль під час війни в секторі Гази порушує Конвенцію ООН про заборону геноциду. Міжнародну Конвенцію про геноцид ратифікували понад 150 країн, вона дозволяє нації подавати скаргу проти іншої, яка, на її думку, вчиняє геноцид — навіть якщо вона не має прямого стосунку до конфлікту.

Уже 11 січня 2024 року Міжнародний суд ООН розпочав слухання за позовом ПАР проти Ізраїлю. Позивачі прагнуть довести, що дії Ізраїлю виходять за межі самооборони і мають ознаки геноциду. І що військові операції Ізраїлю (які, за словами палестинських чиновників, забрали життя понад 26 тисяч осіб) покликані знищити палестинців у секторі Гази як окрему групу.

ПАР просить Міжнародний суд ООН видати тимчасовий наказ про припинення вогню в секторі Гази, доки триватиме розгляд справи про геноцид — а це може тривати роки.