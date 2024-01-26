Закупівля неякісної амуніції: ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців Міноборони

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ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міноборони, яких підозрюють у закупівлі неякісної амуніції для військових.

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.

Ідеться про колишніх заступника міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, Вʼячеслава Шаповалова; тимчасового виконувача обовʼязків начальника Департаменту державних закупівель Богдана Хмельницького, а також про т. в. о. начальника центрального управління контролю якості Міноборони. Їм повідомили про підозри в перешкоджанні діяльності ЗСУ, розтраті, зловживанні владою за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Слідчі зʼясували, що Вʼячеслав Шаповалов, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання бронежилетів, касок, одягу та інших речей для військових за завищеними цінами та низької якості на суму понад 1,4 мільярда гривень. Договори укладали з повною передплатою.

У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном бронежилети неналежної якості також з повною передплатою. У ДБР зазначають, що при замовлені вони порушили процедуру контролю за якістю товару. Втрати оцінюються у 222 мільйони гривень.

Усім трьом підозрюваним загрожує до 15 років увʼязнення. Сторона захисту ознайомиться з матеріалами справами, потім її передадуть до суду.