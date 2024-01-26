У США увʼязненого вперше стратили за допомогою азоту. Метод визнали гуманним

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Департамент виконання покарань Алабами

У США вперше стратили увʼязненого шляхом азотної гіпоксії, тобто удушення азотом. Таке покарання призначили 58-річному Кеннету Сміту, засудженому за вбивство, яке він скоїв у 1988 році.

Про це пише The Washington Post.

За такого способу страти ув’язнений змушений вдихати лише азот, в організм не поступає кисень. Цей метод може набути популярності як альтернатива смертельній ін’єкції — це основна форма страти в США в останні десятиліття. Зараз зробити смертельну ін’єкцію стало важче через труднощі з отриманням необхідних ліків, реакцію громадськості й низку невдалих страт.

«Сьогодні ввечері Алабама змушує людство зробити крок назад... Я йду з любов’ю, миром і світлом», — сказав засуджений Сміт у заяві перед стратою.

В Алабамі Кеннета Сміта засудили до смерті шляхом вдихання азоту. Департамент виконання покарань Алабами

Репортери, присутні на страті, стверджують, що весь процес зайняв приблизно 22 хвилини. Журналісти кажуть, що Кеннет Сміт загинув не одразу — протягом кількох хвилин він нібито тримався пальцями за ремінь, яким був привʼязаний, і важко дихав. Департамент виконання покарань штату Алабама стверджує, що ці рухи могли бути мимовільними.

У звіті про страту Сміта цей метод визнали ефективним і гуманним. Удушення азотом дозволили в штатах Алабама, Оклахома та Міссісіпі, проте раніше ніхто його не застосовував.

Що передувало

Кеннета Сміта засудили до страти за звинуваченням у найманому вбивстві дружини пастора Вестсайдської церкви Христа Елізабет Сеннетт, яке він скоїв у 1988 році. Сміт завдав жінці вісім ударів ножем у груди і по одному з кожного боку шиї. За версією обвинувачення, Сміт отримав тисячу доларів від чоловіка загиблої — той розраховував у такий спосіб отримати гроші за страховкою, оскільки був у боргах. Після початку розслідування пастор наклав на себе руки.

У 1989 році присяжні засудили Кеннета Сміта до смертної кари, проте апеляція скасувала вирок — справу відправили на новий розгляд. У 1996 році Сміта засудили знову, уже до довічного увʼязнення без права на дострокове звільнення, проте суддя виніс смертний вирок.

Сміт просидів у камері смертників понад 30 років, перш ніж його вперше спробували стратити в листопаді 2022 року. Йому мали зробити смертельну інʼєкцію — це один з найпопулярніших видів смертної кари у США, проте виконавцям не вдалося знайти вену. Процедуру зупинили, а Сміта повернули в камеру. Уже в січні 2024 року суд уперше в історії США призначив Сміту страту шляхом вдихання азоту.

Цьому передували місяці судових баталій щодо конституційності використання азотної гіпоксії під час смертної кари, оскільки цей метод ніколи раніше не застосовували до увʼязнених. Медики і правозахисники стверджували, що спроби застосувати неперевірений метод страти на Сміті прирівнюються до експериментів на людях.

Як відбувається страта

Генеральна прокуратура Алабами запевняла, що позбавлення кисню спричинить непритомність протягом кількох секунд, і порівнювала смерть від азоту з аваріями, в яких люди швидко непритомніли та вмирали. Під час страти азотом увʼязненому надівають на обличчя респіратор — замість повітря він вдихає азот і помирає від удушення. Департамент виконання покарань Алабами описував процедуру так: азот вводитимуть протягом 15 хвилин, а потім ще протягом пʼяти хвилин після появи прямої лінії на ЕКГ.

Критики, однак, попередили, що держава не повинна застосовувати процедуру, яка є недоведеною. Громадськість звинувачує прокуратуру в експериментах на людях.