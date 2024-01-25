У «Дії» запустили продаж ще чотирьох іменних військових облігацій. Як і де їх можна купити
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
«Бабель»
У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій. Вони присвячені тимчасово окупованим українським містам Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой і Керч.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Облігації мають такі ставки та дати виплат:
- Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024.
- Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024.
- Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025.
- Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025.
«Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад із відсотками», — закликав міністр.
Військові облігації — це можливість підтримати українську економіку, армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали. За покупку облігацій не сплачується жодних комісій чи додаткових платежів.
Що таке військові облігації
Військові облігації — це особливий вид державних облігацій, які випускаються під час війни для підтримки економіки. Фактично, держава запозичує гроші у своїх громадян на період війни, гарантуючи повернення цих коштів у майбутньому.
Головна особливість цих облігацій в їхньому цільовому призначенні — винятково підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Також зазвичай вартість таких облігацій роблять значно нижчою за традиційні, аби залучити до інвестування якнайбільше людей. Випуск військових облігацій під час війни — звична справа для держав, так робили країни і під час Першої, і під час Другої світових війн.
Які гарантії від держави
Державні облігації працюють за таким самим принципом, як і депозит у банку — але гарантом виступає держава, а не банк. Українські військові облігації продають за річною ставкою в 11%, є також і короткострокові — на кілька місяців, але з меншою ставкою. Вартість однієї облігації становить 1 000 гривень. Держава гарантує, що після війни обовʼязково поверне всім власникам облігацій кошти з відсотками. Загалом Україна планує залучити завдяки військовим облігаціям близько 400 мільярдів гривень (це близько третини українського держбюджету).
Де і як їх можна придбати
Для максимального залучення громадян до придбання військових облігацій багато банків і брокерів суттєво спростили процедуру реєстрації та інвестування, а також оприлюднили чіткі інструкції, як купувати облігації. Деякі з них також пропонують облігації в доларах США з іншою відсотковою ставкою. Ось перелік фінустанов, де можна купити облігації:
Купівля облігацій без обмежень мінімальної суми (починаючи з 1 000 гривень)
Ліцензовані брокери:
- ICU;
- «Універ Капітал» (придбати можна через додаток Wotan);
- «Дрегон Капітал».
Купівля облігацій від 50 000 гривень
Купівля облігацій від 100 000 гривень
Купівля облігацій від 500 000 гривень
Раніше ми розповідали про досвід різних країн, які запускали військові облігації у кризові часи.