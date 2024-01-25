Україна цьогоріч планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів на Хмельницькій АЕС
- Автор:
- Олександра Амру
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VargaA / Wikipedia
Україна цьогоріч розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, щоб компенсувати втрачені енергетичні потужності через повномасштабну війну з росією.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив інформагентству Reuters.
Очікується, що два блоки базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Тоді як інші два — на західних технологіях виробника енергетичного обладнання Westinghouse. Усі чотири реактори побудують на Хмельницькій АЕС, додав Галущенко.
Як зазначив міністр енергетики, будівництво планують розпочати влітку-восени цього року.
Будівництво 3-го і 4-го реакторів Хмельницької АЕС почалося ще у 1980-х роках, але його заморозили.
З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори — по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.
На сьогодні усі три АЕС на підконтрольній Україні території забезпечують понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати тимчасову втрату Запорізької АЕС, найбільшої атомної станції у Європі.
У грудні НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблока Хмельницької АЕС.
- Від 4 березня 2022 року Запорізька АЕС і місто-супутник ЗАЕС Енергодар під окупацією російських військ. Шість ядерних реакторів обʼєкта зараз фактично простоюють.