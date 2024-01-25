Уряд спростував інформацію про роботу з ЄС над поверненням біженців

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що Україна не працює з Євросоюзом над поверненням українців, які перебувають у ЄС за механізмом тимчасового захисту, передає Інтерфакс.

Протягом 25—26 січня міністри міграції ЄС проводять неформальну зустріч щодо міграції, ШІ та реагування на повʼязану з наркотиками організовану злочинність. На зустрічі, зокрема, обговорють нову систему захисту для чотирьох мільйонів українців у Європі.

У контексті цього Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС написало, що Україна нібито просить посприяти поверненню своїх громадян додому, аби зміцнити економіку. Станом на листопад 2023 року 4,2 мільйона українців скористалися директивою про тимчасовий захист — вона діє до березня 2025-го.

«Однозначно, не є прямою позиція України про те, що українці мають повертатися назад, і тому має скорочуватися будь-яка їм допомога [ЄС]. Цього абсолютно немає», — прокоментувала Ольга Стефанішина.

За її словами, в українців повинна залишатися можливість потрапити під тимчасовий захист за будь-яких умов і навіть у випадку припинення війни.

«Інше питання — це фінансові виплати. На жаль, війна триває. Ми маємо визначатися щодо соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Але це не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог [України та ЄС] триває», — долала міністр.

Тимчасовий захист українців у ЄС дозволив не перевантажити національні системи надання притулку, а громадянам України — легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла. Повномасштабна війна триває, тому країни Євросоюзу обговорюють поточні та майбутні варіанти додаткових чи альтернативних рішень для тимчасового захисту українських біженців.