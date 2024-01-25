Розкрадання електроенергії «Укренерго» на 716 млн грн: НАБУ розшукує трьох учасників схеми
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук трьох учасників схеми заволодіння електроенергією «Укренерго» — Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.
Про це пише пресслужба НАБУ.
Дмитро Кондрашов був начальником департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго», а Юлія Фролова наразі є головою правління банку «Альянс».
НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура раніше викрили схему заволодіння електроенергією «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу грошей. Збитки перевищили 716 мільйонів гривень.
За даними слідства, організатором схеми є Михайло Кіперман, якому повідомили про підозру у привласненні (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 ККУ). Кондрашову оголосили підозру за зловживання службовим становищем ( ч. 2 ст. 364 ККУ), а Фроловій за ч. 2 ст. 364-1 ККУ (теж зловживання владою).
Про що йдеться?
Слідство вважає, що в березні 20222 року «Юнайтед Енерджі» — один з найбільших в Україні трейдерів на той час — закупила в «Укренерго» електроенергію на понад 716 мільйонів гривень. Компанія заборгувала перед товариством, але керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продажів. Гарантом оплати став один з банків, а рішення про видачу гарантії голова правління нібито ухвалила одноосібно і з порушенням процедури.
Електроенергію продали реальним учасникам ринку, отримані гроші вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми. Плату за поставлену електроенергію «Укренерго» не отримало, банк-гарант відмовився погасити заборгованість.
Понад 700 мільйонів гривень на рахунках залучених до схеми компаній арештували, а ще заблокували гроші на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії.
- У червні 2023 року СБУ та БЕБ викрили схему привласнення грошей колишнім топменеджментом ПАТ «Укртатнафта». Ексчлена наглядової ради компанії Михайла Кіпермана підозрюють у привласненні майже 600 мільйонів гривень. Тоді СБУ заявляло, що Кіперман переховується за кордоном.