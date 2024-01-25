У США тимчасово обмежили виробництво лайнерів Boeing Max. Під час польоту в одному з таких літаків випали двері
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Yuvraj Singh Mann/X
Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США ввело обмеження на збільшення виробництва літаків Boeing Max через проблеми з якістю — в одному з таких лайнерів зірвало двері аварійного виходу просто під час польоту. FAA має переконатися, що в літаках владнали всі виявлені виробничі проблеми.
«Ми не приймемо жодних прохань компанії, доки не переконаємося, що вирішили всі проблеми контролю якості», — заявив регулятор.
Тобто відтепер і до особливого розпорядження Boeing може продовжувати виробництво з поточною виробничою нормою, але збільшити цю норму не зможе.
Відомство також розробило вдосконалену процедуру технічного обслуговування, яке мають провести на кожному літаку 737 Max 9 — посилили перевірку болтів, напрямних, заглушок на дверях та інших кріпильних деталей. Тільки після проходження всіх перевірок лайнери зможуть повернутися в експлуатацію.
Раніше компанія Boeing хотіла запустити нову виробничу лінію літаків 737 Max і збільшити їх виробництво до 38 штук на місяць. Масштабування виробництва допомогло б Boeing зміцнити позиції на ринку, адже конкурент Airbus випускає близько 50 літаків A320 на місяць і розраховує підвищити цей показник до 75 одиниць до 2026 року.
- 5 січня 2024 року в аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час польоту зірвало двері аварійного виходу. На борту був 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9, а по всьому світу припинили польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9.