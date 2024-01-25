У США тимчасово обмежили виробництво лайнерів Boeing Max. Під час польоту в одному з таких літаків випали двері

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Yuvraj Singh Mann/X

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США ввело обмеження на збільшення виробництва літаків Boeing Max через проблеми з якістю — в одному з таких лайнерів зірвало двері аварійного виходу просто під час польоту. FAA має переконатися, що в літаках владнали всі виявлені виробничі проблеми.

«Ми не приймемо жодних прохань компанії, доки не переконаємося, що вирішили всі проблеми контролю якості», — заявив регулятор.

Тобто відтепер і до особливого розпорядження Boeing може продовжувати виробництво з поточною виробничою нормою, але збільшити цю норму не зможе.

Відомство також розробило вдосконалену процедуру технічного обслуговування, яке мають провести на кожному літаку 737 Max 9 — посилили перевірку болтів, напрямних, заглушок на дверях та інших кріпильних деталей. Тільки після проходження всіх перевірок лайнери зможуть повернутися в експлуатацію.

Раніше компанія Boeing хотіла запустити нову виробничу лінію літаків 737 Max і збільшити їх виробництво до 38 штук на місяць. Масштабування виробництва допомогло б Boeing зміцнити позиції на ринку, адже конкурент Airbus випускає близько 50 літаків A320 на місяць і розраховує підвищити цей показник до 75 одиниць до 2026 року.