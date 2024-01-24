Суд зупинив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета

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Шевченківський райсуд Києва зупинив судовий процес щодо вбивства журналіста Павла Шеремета в Києві у 2016 році. Про це 24 січня 2024 року повідомив Дмитро Круговий, адвокат одного з фігурантів — Андрія Антоненка, передає Укрінформ.

Справу не розглядатимуть до демобілізації однієї з обвинувачених — Яни Дугарь. Вона має керівну посаду і займається евакуацією військових з поля бою. Другий обвинувачений — Андрій Антоненко — служить в армії за контрактом, а третя фігурантка — Юлія Кузьменко — їздить у прифронтові регіони як лікарка.

«Яна і Андрій проходять військову службу, вони задіяні до виконання завдань безпосередньо в районі ведення бойових дій, і у звʼязку з тим, що вони не завжди мають можливість прибувати на судові засідання, було заявлено клопотання про зупинення судового провадження. І сьогодні судом було задоволено клопотання одного із захисників — Дениса Ломанова — про зупинення», — сказав адвокат.

За його словами, із 2022 року, відколи росія почала повномасштабне вторгнення, суд не може продовжувати роботу в тому складі, який був раніше.

«Хтось із присяжних поїхав за кордон. Один із присяжних був мобілізований. І у звʼязку з тим, що склад суду змінили, то у нас справа почала слухатися із самого початку. І вже 2024 рік, а ми так і не дійшли до стадії [розгляду справи], узагалі не почали навіть», — розповів Круговий.