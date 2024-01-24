Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про передачу Україні заморожених російських активів
- Автор:
- Олександра Амру
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Unsplash
Комітет Сенату США із закордонних справ схвалив законопроєкт, який допоможе Штатам конфіскувати російські заморожені активи та передати їх Україні на відновлення після повномасштабної війни.
Про це повідомляє Reuters.
Закон «про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» підтримали 20 членів Комітету, проти був лише один.
Якщо Сенат та Палата представників повним складом підтримають цей закон, а президент США Джо Байден його підпише, це стане першим в історії Штатів арештом активів Центробанку країни, з якою вони не ведуть війну.
Голова комітету Демократичної партії із закордонних справ Бен Кардін сказав, що законопроєкт має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців у Сенаті та Палаті представників, а також з боку адміністрації Байдена.
Єдиним, хто голосував проти, був проросійський сенатор-республіканець Ренд Пол.
Комітет із закордонних справ Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, який так само отримав переважну підтримку обох партій.
- ЄС, США, Японія та Канада заморозили загалом близько $300 мільярдів активів російського Центрального банку від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. При цьому Сполученні Штати зберігають лише до $6 мільярдів. Водночас ЄС заморозив понад €200 мільярдів, значна частина з яких зберігається в депозитарії Euroclear у Бельгії.
- Досі не існує чіткого правового механізму для передання на користь України російських суверенних активів, утім, останнім часом партнери зі США та ЄС працюють над цим.
- Оскільки більшість заморожених активів перебувають у ЄС, деякі європейські лідери побоюються юридичних наслідків, які тягне за собою ідея конфіскації — заморожені активи Центробанку рф захищені міжнародним правом. Проте лідери ЄС схвалили план передати доходи від заморожених російських активів Україні.