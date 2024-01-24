Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про передачу Україні заморожених російських активів

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Комітет Сенату США із закордонних справ схвалив законопроєкт, який допоможе Штатам конфіскувати російські заморожені активи та передати їх Україні на відновлення після повномасштабної війни.

Про це повідомляє Reuters.

Закон «про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» підтримали 20 членів Комітету, проти був лише один.

Якщо Сенат та Палата представників повним складом підтримають цей закон, а президент США Джо Байден його підпише, це стане першим в історії Штатів арештом активів Центробанку країни, з якою вони не ведуть війну.

Голова комітету Демократичної партії із закордонних справ Бен Кардін сказав, що законопроєкт має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців у Сенаті та Палаті представників, а також з боку адміністрації Байдена.

Єдиним, хто голосував проти, був проросійський сенатор-республіканець Ренд Пол.

Комітет із закордонних справ Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, який так само отримав переважну підтримку обох партій.