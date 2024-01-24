Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зняв туманність N79. У ній інтенсивно утворюються нові зірки

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ESA / NASA

Космічний телескоп James Webb показав зображення величезної «фабрики зірок», яка розташована в сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара. На знімок потрапив міжзоряний атомарний водень туманності N79 — там активно утворюються зірки, проте регіон практично не досліджений вченими.

Про це пише Space.

ESA / NASA

Туманність N79 вважають молодшим братом туманності Тарантул, яка розташована на відстані приблизно 161 тисячу світлових років від Землі. Незважаючи на схожість, за останні 500 тисяч років туманність N79 утворювала зірки вдвічі швидше, ніж туманність Тарантул.

Нове зображення показало три гігантські комплекси холодного атомарного газу, які називаються молекулярними хмарами. Одним з вражаючих аспектів зображення є «зоряний спалах», який оточує яскраве серце N79 — цей ефект створюється дифракційними сплесками, спричиненими 18 частинами головного дзеркала телескопа JWST, коли вони збирають світло.

ESA / NASA

Телескоп також показав молоді зоряні тіла, які все ще перебувають у коконі з газу і пилу. Ці так звані протозірки ще не зібрали достатньо матеріалу з цієї оболонки, щоб стати достатньо масивними для перетворення водню на гелій. На зображенні видно молоду зорю N97 — це найяскравіша точка посеред помаранчевих хмар газу і пилу.

Астрономи сподіваються, що вони зможуть вперше дослідити планетоутворюючі диски з речовинами, що оточують молоді зорі, схожі на Сонце, і таким чином зрозуміти, як сформувалася наша Сонячна система близько 4,6 мільярда років тому.