Reuters: Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори про місячне перемирʼя

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Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори про місячне перемирʼя заради звільнення ізраїльських заручників, проте воно затримується обома сторонами.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Катар, США і Єгипет, які виступають посередниками в регулюванні конфлікту, в останні тижні зосередились на поетапному підході до звільнення різних категорій ізраїльських заручників — починаючи з цивільних осіб і закінчуючи солдатами — в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських вʼязнів і надання більшої гуманітарної допомоги Газі.

Останній раунд «човникової дипломатії» розпочався 28 грудня і звузив розбіжності щодо тривалості початкового припинення вогню приблизно до 30 днів, після того як ХАМАС вперше запропонував паузу на кілька місяців.

Однак, за словами шести джерел, ХАМАС відмовився рухатися далі, доки не узгодять майбутні умови постійного припинення вогню. Поки Ізраїль намагається вести переговори поетапно, ХАМАС прагне «пакетної угоди», яка передбачатиме постійне припинення вогню до звільнення заручників.

Одна з пропозицій Ізраїлю полягає в тому, щоб припинити війну, якщо ХАМАС усуне з сектора Гази шість високопоставлених лідерів. Однак ХАМАС категорично відхилив цю пропозицію. Водночас бойовики вважають, що будь-яка угода має передбачати виведення ізраїльських військ з території сектора Гази, коли в Ізраїлі не згодні з жодним закінченням війни, яке не передбачало б розпуск ХАМАС.

Незважаючи на складні переговори, вони інтенсивні — джерела агентства зазначають, що угоди можуть досягнути «будь-якої хвилини».