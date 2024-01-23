Мораторій на блокування компаній і зміни для БЕБ. РНБО ухвалила рішення після скарг щодо тиску на бізнес

Новини

Freddie Collins / Unsplash

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення щодо економічної безпеки під час воєнного стану, пов’язане з тиском на український бізнес.

Про це заявив президент Володимир Зеленський і видав відповідний указ №21/2024.

За словами президента, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, до якої увійдуть відомі представники бізнесу різних галузей. Також є рішення щодо змін у роботі Бюро економічної безпеки та деяких законів, щоб «максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на білий, легальний бізнес». Уряд має напрацювати відповідні законодавчі зміни. РНБО запровадила мораторій на три місяці на проведення процесуальних дій.

«Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям вирішити весь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями», — сказав Зеленський.

Також має бути проведено аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних.

В указі сказано, що Кабміну рекомендували невідкладно внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти про внесення змін:

до закону про БЕБ — посилити механізми протидії правопорушенням і внести до Кримінального кодексу, законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» додаткові гарантії захисту інтересів підприємництва під час здійснення кримінального провадження й забезпечення консолідації повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі — БЕБ;

до закону «Про оборонні закупівлі» — щодо врегулювання граничного рівня прибутку для державних контрактів, що виконуються під час дії правового режиму воєнного стану.

Уряду рекомендують аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їхнього розблокування.

Офісу Генпрокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Службі безпеки України та БЕБ рекомендується:

провести в тримісячний строк аудит вжитих обмежувальних заходів щодо бізнесу в кримінальних провадженнях і визначити доцільність їхнього застосування, а також актуальність інформації про них у публічних електронних реєстрах;

утримуватися протягом трьох місяців від процесуальних дій, якщо це може зупинити роботу фірм і компаній.

Офісу генпрокурора спільно з СБУ, Нацполіцією, ДБР та БЕБ рекомендують провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо бізнесу, який впливає на роботу держави. Потім виробити механізми для захисту підприємництва, зокрема під час проведення слідчих дій. Офісу генпрокурора разом із Мінцифри та Міністерством юстиції рекомендують розробити відкритий аналітичний модуль до Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю для підприємців подати онлайн-скарги.