Парламент Туреччини ратифікував вступ Швеції до НАТО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО. Очікується, що президент Туреччини Ердоган підпише документ протягом кількох днів. Про це повідомляє Вloomberg.
Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка затримує процес розширення Альянсу.
Основна претензія Туреччини до Швеції — Анкара звинувачувала Стокгольм у переховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.
- Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія приєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина й Угорщина. Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- Водночас влітку 2023 року парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Уряд угорського премʼєра Орбана вважає, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. Пізніше, у липні, Угорщина заявила, що підтримує вступ Швеції до НАТО. Однак Орбан розповідав, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж заявку Стокгольму на членство схвалить Будапешт. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.