Парламент Туреччини ратифікував вступ Швеції до НАТО

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Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО. Очікується, що президент Туреччини Ердоган підпише документ протягом кількох днів. Про це повідомляє Вloomberg.

Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка затримує процес розширення Альянсу.

Основна претензія Туреччини до Швеції — Анкара звинувачувала Стокгольм у переховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.