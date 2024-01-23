Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар»

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Sundance institute / «Бабель»

Стрічку Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар» як найкращий документальний фільм — вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів.

У цій категорії змагатимуться ще чотири фільми:

Bobi Wine: The People’sPresident

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

Загалом до участі в номінації допустили 167 стрічок, пізніше до короткого списку обрали 15.

Про фільм «20 днів у Маріуполі»

«20 днів у Маріуполі» розповідає про перші тижні бойових дій в Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.