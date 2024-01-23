Місцеві депутати обрали нову назву для Новомосковська на Дніпропетровщині. Тепер її має затвердити Верховна Рада

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Сергій Рєзнік / Facebook

Депутати міської ради Новомосковська визначили нову назву для міста — Нова Самарь. За виступив 21 депутат з 38. Тепер нову назву міста має затвердити Верховна Рада.

Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

«На позачерговій сесії міської ради прийняли рішення про подання на розгляд Верховної Ради України назви Нова Самарь як нової для нашого міста. Остаточне рішення буде саме за депутатами Верховної Ради», — сказав Рєзнік.

Депутати Новомосковської міської ради двічі — у грудні 2023 року та в січні 2024 — збиралися на сесії задля обрання нової назви для міста, проте обидва рази жоден з варіантів не набрав більшості голосів. Під час паперового та електронного опитування містян восени 2023 року фаворитами були назви Новосамарськ, Самар та Новоселиця. Вони, за даними міського голови Сергія Рєзніка, набирали відповідно 51%, 42% та 7% голосів.