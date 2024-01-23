Politico: ЄС може запровадити ембарго на російський алюміній у новому пакеті санкцій

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Reuters / «Бабель»

У новому, 13-му пакеті санкцій Євросоюзу проти росії можуть зʼявитися обмеження на російський алюміній.

Про це повідомило Politico з посиланням на джерела серед дипломатів ЄС.

За даними торговельної організації European Aluminium, яка представляє виробників ЄС і виступає за посилення обмежень на імпорт від російських постачальників, попередні пакети санкцій залишили без обмежень близько 85% російського експорту металу до ЄС.

Для процесу виплавляння алюмінію потрібно багато електроенергії, а ціни на неї становлять до 40% виробничих витрат. Через це санкції проти російського алюмінію будуть і санкціями проти енергетики рф.

Як повідомляють джерела, у ЄС обговорюють повну заборону на алюміній з рф. Члени блоку сподіваються домовитися про новий пакет санкій до 24 лютого 2024 року.

Угорщина та деякі інші східні держави ЄС не підтримують санкцій проти російського ядерного сектора, тоді як «Росатом» зараз будує два нових реактори для Угорщини. Водночас багато країн ЄС, зокрема Німеччина, виступили проти санкцій щодо російського зрідженого газу.