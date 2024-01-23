НАТО закупить понад 200 тисяч артилерійських боєприпасів. Частина з них — для України

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НАТО уклало контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів вартістю €1,1 мільярда. Частину з них можуть відправити в Україну.

Про це пише Reuters.

«Війна росії в Україні перетворилася на битву за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнили свої власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну», — сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Угоду уклали від імені кількох союзників, які або передадуть снаряди Україні, або використають їх для поповнення власних виснажених запасів. Оптові закупівлі гарантують нижчі ціни. Перші поставки снарядів очікують вже наприкінці 2025 року, їх вироблятимуть французька компанія Nexter і німецька Junghans.