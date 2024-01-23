Орбан запросив премʼєра Швеції до Угорщини для переговорів про членство в НАТО

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Reuters

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив до своєї країни премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, щоб провести переговори про вступ Швеції до НАТО.

Про це він написав у X (Twitter).

Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія доєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина й Угорщина. Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.

Водночас влітку 2023 року парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Уряд угорського премʼєра Орбана вважає, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. Пізніше, у липні, Угорщина заявила, що підтримує вступ Швеції до НАТО. Однак Орбан розповідав, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж заявку Стокгольму на членство схвалить Будапешт. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.