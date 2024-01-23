ППО збила 21 російську ракету під час масованої атаки

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Getty Images / «Бабель»

Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні 23 січня, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний та Повітряні сили.

Усього зафіксували 41 повітряну ціль, більшість з яких була тих типів, які атакують по балістичній траєкторії:

чотири зенітні керовані ракети С-300 / С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс, рф);

вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської та Орловської областей у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків — Бєлгородська та Воронезька області);

дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Бєлгородська область).

Сили протиповітряної оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55, пʼять балістичних ракет «Іскандер-М» та керовану авіаційну ракету Х-59 — усього 21 ціль. Не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

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