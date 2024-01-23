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ППО збила 21 російську ракету під час масованої атаки

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні 23 січня, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний та Повітряні сили.

Усього зафіксували 41 повітряну ціль, більшість з яких була тих типів, які атакують по балістичній траєкторії:

Сили протиповітряної оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55, пʼять балістичних ракет «Іскандер-М» та керовану авіаційну ракету Х-59 — усього 21 ціль. Не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України