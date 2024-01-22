ООН цьогоріч планує виділити $7,9 млрд на підтримку мігрантів з Африки

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United Nations Photo / Flickr

Агентство ООН з питань міграції цього року планує виділити $7,9 мільярда, щоб збільшити зусилля для захисту мігрантів з Африки, скоротити переміщення і розширити можливості для легальної міграції.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, Міжнародна організація з міграції (МОМ), що базується в Женеві, шукає кошти серед урядів, компаній приватного сектору та індивідуальних донорів.

«Існує безліч доказів того, що міграція, якщо нею добре управляти, є важливим фактором глобального процвітання і прогресу», — заявила генеральна директорка МОМ Емі Поуп.

За їхніми даними, до кінця 2022 року кількість вимушених переселенців сягнула 117 мільйонів людей, зокрема 71 мільйон — вимушених переселенців у межах своїх країн, що є рекордним показником.

В останнє десятиліття нелегальна імміграція та притулок стали суперечливими політичними питаннями в Європі, США та інших країнах. Питання стало нагальнішим, бо нині все більше мігрантів вирушають у небезпечні подорожі через Середземне море та до американо-мексиканського кордону.

У межах своєї мети зі збору коштів МОМ шукає $2,7 мільярда для запобігання вимушеному переміщенню, зокрема, коли люди переїжджають через зміну клімату.