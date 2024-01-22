Голова Нацполіції: Російські олігархи Ротенберги заборгували Україні понад пів мільярда гривень податків

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Ocean Plaza

Російські олігархи Ротенберги, які володіли торговельно-розважальним центром Оcean Рlaza в Києві, не сплатили до держбюджету України понад пів мільярда гривень у 2016—2021 роках.

Про це на пресконференції повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський інформагентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, слідчі Нацполіції супроводжують низку резонансних кримінальних проваджень, зокрема проти ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» та російських олігархів Ігоря та Аркадія Ротенбергів, яким належить «Океан Плаза».

Протягом 2016—2021 років торговельно-розважальний центр ухилився від оподаткування й не виплатив 546 мільйонів гривень, зазначив голова Нацполіції.

Як сказав Вигівський, від початку повномасштабної війни Нацполіція поставила на фінансовий контроль операції семи тисяч резидентів, які мали «господарські відносини» з росією та Білоруссю — у такий спосіб правоохоронці запобігли виведенню понад 200 мільярдів гривень до країн-агресорів.

Що відомо про Ротенбергів

У березні минулого року Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати у російського олігарха Аркадія Ротенберга та його партнерів українські активи, серед яких ТРЦ Ocean Plaza. Суд вирішив стягнути в дохід держави 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті» та 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний Союз «Либідь», який є безпосереднім власником ТРЦ Ocean Plaza.

Ротенберг — бізнесмен і друг дитинства російського президента путіна, колись вони разом займалися дзюдо. У медіа його також називають особистим «гаманцем» путіна.

У червні 2023 року Кабмін України передав конфісковану в російського олігарха Аркадія Ротенберга частку ТРЦ Ocean Plaza в управління Фонду держмайна. Також уряд доручив готувати її до приватизації.