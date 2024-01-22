Мінінфраструктури створює портал міжнародних маршрутів — сайт для пошуку квитків на автобуси легальних перевізників

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури завершує роботу над порталом міжнародних маршрутів.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач.

На порталі пасажир зможе знайти всю інформацію про перевізника, маршрути, графіки, а також придбати квиток на легальний маршрут.

Портал інтегрується з агрегаторами та перевізниками, які продають квитки онлайн.

«Зараз пасажир шукає квитки на автобус в інтернеті, перевірити, чи цей рейс легальний, чи платить податки, чи має всі необхідні документи, можливості немає. Ми створили місце, де це можна зробити», — написав Деркач.

Наразі Мінінфраструктури тестує портал з найбільшими компаніями для продажу квитків і планує залучити якнайбільше перевізників. Долучитися до порталу перевізники можуть безкоштовно.