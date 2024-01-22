На півночі Європи через ураганні вітри масові відключення світла і затримки авіарейсів

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У Північній Європі вирують ураганні вітри через шторм «Іша», який спричинив перебої з авіаперельотами та масові відключення світла.

Про це пише Bloomberg.

В Ірландії вночі понад 170 тисяч будинків, ферм і підприємств залишилися без світла. Те ж саме відбулося з тисячами будинків у Великій Британії. Деякі енергетики кажуть, що не зможуть відновити електроенергію до вівторка, бо ремонтувати зараз небезпечно.

Літаки, які прямували до міст Ірландії та Британії, були змушені змінювати маршрути, а пасажирам довелося робити багатогодинні пересадки. Дехто й досі не може дістатися пункту призначення.

У Нідерландах тільки в Амстердамі скасували близько 130 рейсів, оскільки пориви вітру сягають понад 100 кілометрів на годину. Відключення електроенергії в Амстердамі відчули близько 68 тисяч клієнтів, зупинилася більшість трамваїв.