ДБР у Лимані затримало нацгвардійця. Його підозрюють у розстрілі цивільних і поліцейських
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- Ліза Бровко
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Степанов Анатолій / УНІАН
У Лимані на Донеччині нацгвардійця затримали за підозрою у вбивсті чотирьох людей: двох поліцейських і двох цивільних жінок.
Про це пише ДБР.
Слідчі Держбюро розслідувань проводять досудове розслідування. Вони зʼясували, що вранці 21 січня в Лимані місцева мешканка викликала слідчо-оперативну групу поліцейських через конфлікт із військовим. З поліцейськими зник звʼязок.
На місце відправилася ще одна група, яка виявила тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її дочки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство (п. 1 ч. 2 ст. 115) та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348) ККУ.