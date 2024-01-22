За ніч ППО збила 8 безпілотників

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 22 січня Сили ППО збили всі 8 запущених безпілотників Shahed, повідомили Повітряні сили.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Безпілотники збили в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Росіяни запустили їх із району Приморсько-Ахтарська.

Над Дніпропетровською областю збили три безпілотники, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Постраждалих немає. Уламки впали на територію підприємства — там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Також пошкодило будівлю.