Виробник ракет Taurus заявив про готовність швидко поповнити запаси у разі передачі Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На тлі дискусій про далекобійні крилаті ракети Taurus для України їх виробник заявив про готовність швидко поповнити запаси Німеччини.
«Ми можемо в найкоротші терміни приступити до нового виробництва Taurus, інтеграції платформи і доопрацювання наявних ракет. Обовʼязкова умова — замовлення», — процитувала компанія MBDA очільника Taurus Systems Йоахіма Кнопфа.
Заява пролунала на тлі суперечок і слів політика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість країни нібито не здатна швидко поповнити запаси ракет. До цього він казав, що Збройні сили Німеччини (Бундесвер) мають обмежену кількість Taurus.
- Україна попросила Німеччину про ракети Taurus дальністю дії до 500 км навесні минулого року. Відтоді точаться дискусії. Уряд ФРН не дає згоди на передачу цієї зброї. 17 січня 2024 року Бундестаг провалив подання опозиції з вимогою передати Україні Taurus, проте остаточне слово у цьому питанні за урядом і канцлером.