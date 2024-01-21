Українська тенісистка Костюк вийшла в 1/4 Australian Open, розгромивши росіянку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Перша з трьох українських тенісисток, які дійшли до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, проходить далі. Марта Костюк обіграла «нейтральну» росіянку Марію Тімофеєву і проходить до 1/4.
Поєдинок за вихід до чвертьфіналу тривав 1 годину 15 хвилин. Українка розгромила Тімофеєву з рахунком 6:2, 6:1.
Тепер у Костюк попереду поєдинок за вихід до півфіналу з четвертою ракеткою світу, чинною чемпіонкою US Open — Корі Гофф зі США.
- Australian Open проходить з 14 до 28 січня. У 1/8 фіналу наразі ще дві українки — перша ракетка України Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.