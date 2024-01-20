Пекін підтримує палестинців у прагненні створити незалежну державу

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Reuters

Китай підтримує прагнення палестинців створити незалежну державу. Про це міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив в інтервʼю китайським ЗМІ, повідомляє МЗС КНР.

За його словами, Пекін засуджує масові жертви, до яких призвела війна в секторі Гази, і виступає проти будь-яких порушень міжнародного права, підтримуючи всі зусилля, спрямовані на запобігання ескалації конфлікту й сприяння відновленню миру.

«Китай твердо підтримує справедливе прагнення палестинського народу до відновлення своїх законних національних прав і його давнє бажання отримати незалежну державу. Справедливість затримується, але не має бути, щоб вона не настала ніколи», — сказав заступник міністра.

Ван І вважає за потрібне скликати масштабну міжнародну мирну конференцію для якнайшвидшого врегулювання ситуації на Близькому Сході.