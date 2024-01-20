Єврокомісар: До кінця року ЄС зможе виготовити 1,3 мільйона снарядів — частину передадуть Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час візиту до Естонії заявив, що Європейський Союз до кінця поточного року зможе виготовити 1,3 мільйона снарядів.
Про це повідомляє RTBF.
Бретон заявив, що це пріоритетне завдання, адже Євросоюз має допомагати боєприпасами Україні та поповнювати власні запаси. Частину з озвученої кількості снарядів передадуть Україні.
«Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі та в загарбницкій війні, яку в Україні веде рф. Європа повинна і продовжуватиме підтримувати Україну всіма своїми ресурсами», — зазначив Бретон.
Він додав, що ЄС до березня або квітня 2024 року досягне виробничих потужностей в мільйон снарядів на рік, про що говорив раніше.
- У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки війська на фронті зіткнулися з їхньою нестачею. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів і спільні замовлення на виробництво снарядів. Мета — передати Україні мільйон боєприпасів протягом року.
- Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів з обіцяного мільйона.
- Раніше Politico писало, що ключова перепона затримки снарядів ― повільне виробництво. По-перше, на тлі попиту істотно зросла вартість виробництва. Виготовити найпростіший снаряд калібру 155 мм зараз коштує €8 тисяч ― проти двох тисяч до повномасштабного російського вторгнення в Україну. По-друге, зараз існує 14 модифікацій цих снарядів, і країнам НАТО слід стандартизувати їхні параметри. Процес уже почався, але він займає певний час.
- 11 січня 2024 року речниця Єврокомісії Йоганна Бернсель запевнила, що Євросоюз зможе виготовити мільйон боєприпасів для України до кінця цієї зими.