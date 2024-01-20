Єврокомісар: До кінця року ЄС зможе виготовити 1,3 мільйона снарядів — частину передадуть Україні

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Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час візиту до Естонії заявив, що Європейський Союз до кінця поточного року зможе виготовити 1,3 мільйона снарядів.

Про це повідомляє RTBF.

Бретон заявив, що це пріоритетне завдання, адже Євросоюз має допомагати боєприпасами Україні та поповнювати власні запаси. Частину з озвученої кількості снарядів передадуть Україні.

«Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі та в загарбницкій війні, яку в Україні веде рф. Європа повинна і продовжуватиме підтримувати Україну всіма своїми ресурсами», — зазначив Бретон.

Він додав, що ЄС до березня або квітня 2024 року досягне виробничих потужностей в мільйон снарядів на рік, про що говорив раніше.