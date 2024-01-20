У Сирії авіаударом ліквідовані високопосадовці розвідки Ірану. В атаці звинувачують Ізраїль

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У сирійському місті Дамаск у районі Меззе авіаударом вбиті кілька членів Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР). Попередньо, серед них є високопосадовець з розвідки КВІР у Сирії та його помічники.

Про це пишуть Reuters, Al Jazeera, The Jerusalem Post та Al Arabiya.

Ціллю був чотириповерховий житловий будинок, у якому розташовувався розвідувальний підрозділ КВІР. Іранські та сирійські медіа пишуть, що удару завдала ізраїльська авіація, загинули щонайменше пʼятеро людей. КВІР офіційно заявив про загибель чотирьох іранських військових радників, але поки що їхні імена і посади не розголошує.

Тель-Авів офіційно це не коментував.