У Сирії авіаударом ліквідовані високопосадовці розвідки Ірану. В атаці звинувачують Ізраїль
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У сирійському місті Дамаск у районі Меззе авіаударом вбиті кілька членів Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР). Попередньо, серед них є високопосадовець з розвідки КВІР у Сирії та його помічники.
Про це пишуть Reuters, Al Jazeera, The Jerusalem Post та Al Arabiya.
Ціллю був чотириповерховий житловий будинок, у якому розташовувався розвідувальний підрозділ КВІР. Іранські та сирійські медіа пишуть, що удару завдала ізраїльська авіація, загинули щонайменше пʼятеро людей. КВІР офіційно заявив про загибель чотирьох іранських військових радників, але поки що їхні імена і посади не розголошує.
Тель-Авів офіційно це не коментував.
- У кінці грудня 2023 року ізраїльська авіація в передмісті Дамаска знищила Сеєда Разі Мусаві — одного з найстаріших і впливових радників Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, який курирував іранські сили в Сирії.
- Мусаві був наближеним довіреним представником іранського генерала Касема Сулеймані, якого американські сили вбили під час атаки на військову базу поблизу аеропорту Багдаду в січні 2020 року. Медіа писали, що Мусаві — дуже «поважна» ціль.