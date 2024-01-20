Microsoft звинуватила російських хакерів у крадіжці електронних листів керівництва компанії

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Корпорація Microsoft заявила про хакерську атаку з боку угруповання Midnight Blizzard (воно ж Nobelium), яке повʼязують зі Службою зовнішньої розвідки росії.

У своєму блозі Microsoft пише, що хакери отримали доступ до облікових записів електронної пошти керівників корпорації, співробітників служби кібербезпеки, юридичного відділу та низки інших підрозділів.

Сліди атаки виявили 12 січня, а відбулася вона в листопаді минулого року. Хакери отримали доступ до дуже невеликої частки облікових записів корпоративної електронної пошти, кажуть у Microsoft. Вони викрали деякі електронні листи та документи. Загалом хакери шукали інформацію, повʼязану з Midnight Blizzard.

У Microsoft зазначили, що атака відбулася не через вразливість продуктів чи служб корпорації.