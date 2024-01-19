Японський посадковий апарат SLIM сів на Місяці, проте має проблеми з живленням

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JAXA

Японський роботизований посадковий апарат SLIM «Місячний снайпер» успішно сів на поверхні Місяця, проте має проблеми з живленням — його сонячні панелі не виробляють електроенергію, як планувалося.

Про це пише Space.

Якщо проблему з живленням не вирішать найближчим часом, SLIM не зможе працювати далі. За словами представників Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), батарея SLIM може підтримувати роботу на Місяці лише кілька годин.

Незрозуміло чому сонячні панелі перестали працювати. Малоймовірно, що вони пошкодилися під час посадки, тому що інше обладнання SLIM функціонує справно. Скоріш за все, посадковий модуль не орієнтований на Сонце, як очікували фахівці.

SLIM мав на меті вивчити місячну ділянку Mare Nectaris («Море нектару»), що лежить приблизно на 15 градусів на південь від місячного екватора, за допомогою бортового спектрометра. Отримані дані допоможуть ученим дізнатися більше про походження Місяця, проте лише тоді, якщо сонячні панелі SLIM запрацюють.

Японія стала пʼятою у світі країною, якій вдалося досягти поверхні Місяця слідом за СРСР, США, Китаєм та Індією. При цьому попередня спроба Японії висадитися на Місяці була невдалою: наприкінці квітня 2023 року до Місяця вирушила японська приватна місія Hakuto-R, але перед посадкою фахівці на Землі втратили звʼязок з апаратом.