ВАКС засудив екснардепа Колєснікова до трьох років умовно. Деталі справи

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Вищий антикорупційний суд на підставі угоди визнав колишнього народного депутата Дмитра Колєснікова винним у протиправному отриманні компенсації за виплату житла. Колєснікову призначили три роки позбавлення волі та звільнили від його відбування з іспитовим строком два роки, заборонивши обіймати посади в держорганах на рік.

Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Також суд наклав на екснардепа штраф — 17 тисяч гривень. За умовами угоди протягом семи днів Колєсніков має перерахувати мільйон гривень на ЗСУ.

Прокурор вказав, що укладена угода відповідає суспільному інтересу, адже дозволить прискорити судовий розгляд справи, що вже четвертий рік слухається у ВАКС. Прокурор не встановив жодних обтяжувальних обставин, а до пом’якшувальних відніс щире каяття Колєснікова, незадовільний стан його здоров’я та «суспільно корисну дію» — мільйонний донат на Збройні сили. Також Колєсніков ще три роки тому повернув Апарату ВРУ всю завдану держбюджету шкоду, тобто 758 тисяч гривень.

Дмитро Колєсніков — колишній депутат від фракції «Опозиційний блок» і колишній міністр промислової політики. Екснардеп з 2014 до 2018 року винаймав номер у готелі «Київ» нібито через те, що не мав власного житла в столиці. Слідство встановило, що у народного обранця було житло в Києві, але він свідомо приховав його — це спричинило збитки Апарату Верховної Ради на 758 тисяч гривень. Його звинувачували за ч. 2 ст. 364 КК України.