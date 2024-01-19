Міноборони планує запустити е-кабінет військовозобовʼязаного в другому кварталі цього року

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Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобовʼязаного в другому кварталі 2024 року.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону, коментуючи ухвалення Радою законопроєкту № 10062 про цифровізацію армії.

«Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість — щойно закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін для подібних інструментів, можна сказати миттєвий», — сказала Чорногоренко.

За її словами, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації, а далі ці дані вже будуть використовувати ТЦК.

Посадовиця пояснює, що ухвалений законопроєкт удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників у системі «Оберіг». Це дозволить наповнювати «Оберіг» за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.

«Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів», — заявила вона.

Сам реєстр військовозобов’язаних не буде розміщуватися в хмарних сховищах країн-членів НАТО.

«Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде на території України. Його вже розгорнуто, він уже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації», — сказала вона.

Пізніше хочуть додати туди й можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.