ДБР передало ЗСУ металеву продукцію білоруської компанії на понад $61 мільйон

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Державне бюро розслідувань вилучило в білоруської компанії 412 вагонів металевої продукції на понад $61 мільйон та передало її на потреби Збройних сил України.

Під час досудового розслідування на території морського порту Бюро виявило 26 тисяч тонн металевої продукції. Зокрема, у зоні Одеської митниці знайшли арматуру, труби та сталеві заготівлі білоруської компанії.

Цей товар міг майже два роки бути корисним українській армії, якби митниця не «загубила» його, супереч вимогам Закону «Про вилучення майна в період воєнного стану».