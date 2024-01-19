Токіо запустило субсидії на замороження яйцеклітин і не розрахувало бюджет на кількість охочих

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Andras Czipa / Flickr

У Токіо жінки виявили великий інтерес до нової програми субсидування народжуваності, на що уряд міста не розраховував.

Про це пише Bloomberg.

Понад сім тисяч жінок зареєструвалися для участі в інформаційних сесіях про нову програму, яка пропонує до 300 000 єн ($2 023) для покриття витрат на заморожування яйцеклітин. Ще 1 800 жінок подали заявки на програму.

Уряд Токіо розраховував, що попит буде значно нижчим. У бюджет заклали 60 мільйонів єн на субсидії, чого вистачить на 200 жінок.

Програма доступна для всіх жінок віком від 18 до 39 років. Немає кінцевого терміну подання заявки та попередньо встановленого обмеження щодо кількості субсидій. Тому Токіо планує розширити бюджет.

Заморожування яйцеклітин — це сучасна репродуктивна технологія, яка дозволяє жінці зачати дитину, попри зниження або втрату фертильності, однак ця процедура дорога. У Японії вона коштує від 300 тисяч до 600 тисяч єн, але вартість може сягати й мільйонів єн.