У Києві вулицю назвали на честь Дениса Монастирського, а скверу дали імʼя загиблого Героя України Да Вінчі

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МВС

Київська міська рада на пленарному засіданні змінила назви низки вулиць, назвавши одну на честь колишнього міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, який рівно рік тому загинув в авіакастрофі разом з командою.

Іменем Дениса Монастирського назвали тепер уже колишню вулицю Сурикова у Соломʼянському районі столиці.

Відповідну пропозицію внесла народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко.

Загалом депутати Київради дерусифікували 29 топонімічних обʼєктів Києва. Зокрема, скверу в Печерському районі столиці присвоїли імʼя Героя України, загиблого Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла.