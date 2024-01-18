Про український ресторан «Веселка» в Нью-Йорку зняли документальний фільм. Його озвучив Девід Духовни

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Актор Девід Духовни озвучив документальний фільм про український ресторан «Веселка» у Нью-Йорку. На міжнародному рівні — це головний «пропагандист» українського борщу, його там продають тоннами.

Про це повідомив Світовий конгрес українців.

Фільм вийде у прокат уже 23 лютого. Стрічка режисера Майкла Фіоре розповість про те, як Veselka допомагає Україні під час повномасштабної війни. Також у фільмі розкажуть про історію закладу, стосунки між батьком та сином Томом і Джейсоном Бірчардами, які є його власниками.

«Упродовж 70 років український ресторан Veselka в Нью-Йорку відомий своїми борщами та варениками, але він також став маяком надії для України», — йдеться в описі фільму.

«Веселку» заснували українці Володимир і Ольга Дармохвали в 1954 році. Подружжя переселилося до США наприкінці 1940-х років. Оскільки власник у другому поколінні Том Бірчард неохоче йде на пенсію після 54 років, його син Джейсон постає перед труднощами, повʼязаними з тим, щоб стати на місце свого батька, оскільки війна в Україні впливає на його сімʼю та персонал.

Сам актор Девід Духовни виріс за два квартали на північ від «Веселки», яка розташована в кварталі «Маленька Україна» на Манхеттені, тож упродовж десятиліть бачив розвиток закладу. Він має українське походження — його дідусь був родом з Бердичева Житомирської області, проте потім емігрував до США.