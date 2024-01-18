Фільм «20 днів у Маріуполі» потрапив до двох номінацій премії BAFTA

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Sundance institute / «Бабель»

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова номінували одночасно у двох категоріях британської премії BAFTA Film Awards. Фільм боротиметься за винагороду в номінаціях «Найкращий документальний фільм» і «Найкраща стрічка іноземною мовою».

Списки номінантів оприлюднили на офіційному сайті премії.

Крім стрічки Чернова, до номінації «Найкращий документальний фільм» потрапили:

«Американська симфонія» (Netflix, США, реж. Метью Гайнеман);

«За межами утопії» (США, реж. Мадлен Ґевін);

«Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса» (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);

Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).

У категорії «Іноземне кіно» змагатимуться:

«Анатомія падіння» (Франція, реж. Жюстін Тріє);

«Минулі життя» (США, реж. Селін Сон);

«Снігове суспільство» (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);

«Зона інтересів» (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).

Церемонія вручення кінопремії BAFTA відбудеться 18 лютого в лондонському Королівському фестивальному залі, а ведучим вперше стане зірка серіалу «Доктор Хто» Девід Теннант. Церемонію транслюватиме телеканал BBC у Великій Британії, також вона буде доступна на Britbox International у різних країнах.

Кінопремія BAFTA — щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог премії «Оскар».

Про фільм «20 днів у Маріуполі»

«20 днів у Маріуполі» розповідає про перші тижні бойових дій в Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.

Фільм потрапив до двох номінацій «Оскара-2024» — як документальний і міжнародний повнометражний фільм.