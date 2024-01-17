В Україні відкриють другий у світі урядовий технологічний центр. У чому його особливість

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Організатори Всесвітнього економічного форуму відкриють у Києві урядовий технологічний центр GovTech. Це другий такий центр у світі — незабаром перший відкриється в Берліні.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок. Завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні.

«Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій та технологій в Україні. Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав», — заявив Федоров.