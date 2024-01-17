У Таїланді стався вибух на фабриці піротехніки, загинула щонайменше 21 людина

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У провінції Супханбурі в Таїланді стався вибух на виробництві феєрверків. Зараз відомо про щонайменше 21 загиблого, ще двох людей шукають.

Про це пише тайське видання Thairath.

Усі загиблі працювали на підприємстві, серед людей, які живуть поряд, постраждалих немає — виробництво розташоване посеред рисового поля. Причини вибуху зараз розслідують. На відео, які публікують з місця подій, видно, що будівля фабрики повністю зруйнована.