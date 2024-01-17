Дослідження: собаки могли навчитися виляти хвостом через любов людей до ритмічних рухів

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Собаки могли навчитися виляти хвостом через любов людей до ритмічних рухів, стверджують вчені з Інституту психолінгвістики Макса Планка в Нідерландах. Дослідники припускають, що собаки почали виляти хвостом лише після одомашнення людиною.

Про це пише The Guardian.

Вважається, що люди одомашнили собак приблизно від 15 тисяч і 50 тисяч років тому. Люди покладаються на виляння собачого хвоста як на індикатор настрою тварини, проте досі незрозуміло, чому і як собаки почали так робити.

Вчені розглядають декілька теорій. Цуценята собак, які виросли в домашніх умовах, виляють хвостом набагато частіше, ніж вовченята, які також виросли за участі людини. Собаки виляють праворуч у відповідь на позитивний досвід, наприклад, коли бачать своїх господарів, і ліворуч, коли відчувають загрозу.

Собаки можуть виляти хвостом частіше, ніж інші ссавці, саме через одомашнення людиною, адже деякі поведінкові риси собак виникали через звʼязок із людьми. Проте собаки можуть виляти хвостом і з іншої причини — за однією з гіпотез, люди несвідомо обирали собак, які активніше і частіше виляли хвостом у процесі приручення, тому що людей приваблюють ритмічні рухи.

Дослідники закликають продовжити вивчення цієї теми. Дослідниця собак з Університету Лінкольна Холлі Рут-Гаттерідж пропонує іншу гіпотезу — виляння хвостом нібито є соціальним сигналом, який собаки пристосували для спілкування з людьми, оскільки люди вважали гавкіт загрозливим. Предки людей розглядали виляння хвостом як позитивний знак і сприймали його як комунікативний жест, який легко зрозуміти.