У Бельгії за 2023 рік вилучили рекордну кількість кокаїну
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
У Бельгії протягом 2023 року вилучили рекордну кількість кокаїну в порту Антверпену — 116 тонн, пише Associated Press.
Ще пʼять тонн кокаїну минулого року вилучили в порту Зебрюгге, який є частиною великого порту Антверпен-Брюгге. Порт Антверпену став головними воротами для латиноамериканських кокаїнових картелів в Європу.
«Тисячі співробітників по всій країні доклали максимум зусиль у надзвичайних обставинах минулого року», — заявив міністр фінансів Вінсент Ван Петегем.
Цю заяву зробили на наступний день після масштабної антинаркотичної операції — тоді 22 людини, зокрема трьох поліцейських, затримали за підозрою в контрабанді кокаїну через Антверпен.
За даними бельгійської влади, кількість вилученого кокаїну збільшилась — у 2022 році вилучили 110 тонн, Головними країнами походження наркотику залишаються Колумбія, Еквадор і Панама.
Попит на кокаїн стрімко зростає в Європейському Союзі. Уряди звинувачують наркоторгівлю у спалахах насильства у великих портових містах — зокрема в Антверпені, Роттердамі у Нідерландах та Марселі у Франції.
- У Німеччині протягом 2023 року митники конфіскували рекордну кількість кокаїну — близько 35 тонн. Останні шість років кількість вилученого кокаїну в Німеччині зростає. Наприклад, у 2018 році митники знайшли пʼять тонн, тобто за пʼять років кількість кокаїну зросла в сім разів.
- У листопаді 2022 року правоохоронці Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландів, США та Обʼєднаних Арабських Еміратів провели операцію з ліквідації наркокартелю, який контролював близько однієї третини ринку кокаїну в Європі.