У Бельгії за 2023 рік вилучили рекордну кількість кокаїну

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У Бельгії протягом 2023 року вилучили рекордну кількість кокаїну в порту Антверпену — 116 тонн, пише Associated Press.

Ще пʼять тонн кокаїну минулого року вилучили в порту Зебрюгге, який є частиною великого порту Антверпен-Брюгге. Порт Антверпену став головними воротами для латиноамериканських кокаїнових картелів в Європу.

«Тисячі співробітників по всій країні доклали максимум зусиль у надзвичайних обставинах минулого року», — заявив міністр фінансів Вінсент Ван Петегем.

Цю заяву зробили на наступний день після масштабної антинаркотичної операції — тоді 22 людини, зокрема трьох поліцейських, затримали за підозрою в контрабанді кокаїну через Антверпен.

За даними бельгійської влади, кількість вилученого кокаїну збільшилась — у 2022 році вилучили 110 тонн, Головними країнами походження наркотику залишаються Колумбія, Еквадор і Панама.

Попит на кокаїн стрімко зростає в Європейському Союзі. Уряди звинувачують наркоторгівлю у спалахах насильства у великих портових містах — зокрема в Антверпені, Роттердамі у Нідерландах та Марселі у Франції.