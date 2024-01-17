Sky News: Родичі загиблого британського волонтера Ендрю Бегшоу заявили, що його стратили «вагнерівці»

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Sky News

Родичі загиблого в Україні взимку 2023 року британського волонтера Ендрю Бегшоу заявили, що його могли стратити російські окупанти — це могли бути найманці «ПВК Вагнера».

Про це пише Sky News із посиланням на батька загиблого волонтера, Філіпа Бегшоу.

Філіп Бегшоу стверджує, що результати розтину Ендрю свідчать про страту — чоловіка нібито вбили пострілом у тулуб і в голову. За його словами, практично ідентичні поранення отримав волонтер Крістофер Перрі, який загинув разом із Ендрю Бегшоу під час спроби евакуації цивільного населення з Соледару.

Британські волонтери Ендрю Бегшоу (ліворуч) і Крістофер Перрі (праворуч) загинули в Україні на початку 2023 року. Sky News

Бегшоу називає це «класичним стилем страти» і зазначає, що люди, з якими вони говорили в Україні, припускають, що це зробили «вагнерівці».

Водночас раніше рідні волонтерів стверджували, що в машину Бегшоу і Перрі влучив артилерійський снаряд, коли вони намагалися врятувати літню жінку. Родина Крістофера Перрі поки ніяк не коментувала заяву Філіпа Бегшоу. Очікується, що страту на суді підтвердять патологоанатоми.

Що трапилося з британськими волонтерами?

Британські волонтери Ендрю Бегшоу та Крістофер Перрі зникли 7 січня 2023 року в районі Соледару, де допомагали евакуювати місцеве населення з лінії фронту — звʼязок з ними обірвався. Уже 12 січня 2023 року російські бойовики з «ПВК Вагнера» заявили про загибель зниклих на Бахмутському напрямку волонтерів і опублікували їхні документи, заявивши, що знайшли тіло одного з них — тоді йшлося про тіло Крістофера Перрі.

24 січня 2023 року родичі волонтерів підтвердили їхню загибель та заявили, що в їхню машину влучив артилерійський снаряд, коли вони намагалися врятувати літню жінку з Соледару. 4 лютого 2023 року під час обміну полоненими Україна змогла повернути тіла загиблих іноземних волонтерів Крістофера Перрі та Ендрю Бегшоу.