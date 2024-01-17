СБУ розслідує незаконне прослуховування співробітників Bihus.Info

Новини

Служба безпеки України повідомила, що розслідує незаконне прослуховування співробітників проєкту Bihus.Info.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 359 КК (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Вона передбачає до 10 років позбавлення волі.

«Прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин», — заявили в СБУ.