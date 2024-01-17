OpenAI співпрацює з Пентагоном у сфері кібербезпеки

Новини

David B. Gleason / Flickr

Лабораторія досліджень штучного інтелекту OpenAI співпрацює з Міністерством оборони США над проєктами, що стосуються кібербезпеки.

Про це пише Bloomberg.

Розробник ChatGPT разом із Пентагоном створюють інструменти для розробки програмного забезпечення для кібербезпеки з відкритим вихідним кодом.

Також OpenAI разом з Anthropic, Google і Microsoft допомагають Агентству передових оборонних досліджень США в його AI Cyber ​​Challenge створити програмне забезпечення, яке автоматично виправлятиме вразливості та захищатиме інфраструктуру від кібератак. Найбільший інвестор OpenAI — Microsoft — теж має кілька контрактів на програмне забезпечення для армії США.

Днями OpenAI послабила обмеження на військове застосування ChatGPT. У неоголошеному оновленні політики використання ШІ скасували широку заборону на використання технології для «військових справ», однак новий текст все ще забороняє використовувати служби OpenAI для розробки зброї, травмування людей або знищення майна.

OpenAI не розкривала мети оновлення політики використання, але були припущення, що зміни потенційно можуть відкрити двері для майбутніх контрактів із, наприклад, Пентагоном.